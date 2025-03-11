İzmir’de sokak ortasında cinayet: Eski sevgilisi tarafından darbedilerek öldürüldü!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Fatma K., eski sevgilisi O.G. (34) ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle O.G, genç kadını darbetti. Şiddet olayına çevredeki vatandaşlar tanık olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Fatma K.'nin ağır yaralı olduğu belirlendi. Hemen hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatma K.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı O.G. gözaltına alındı.