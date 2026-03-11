İzmir'de tam 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda, İzmir'de Zehir Tacirlerine Ağır Darbe: 1,3 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı

İzmir'de tam 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Yayınlanma:

İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine geçit verilmedi. Bir araçta yapılan aramada 1 ton 346,5 kilogram skunk ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu trafiğine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir’in Torbalı ilçesinde belirlenen bir aracı takibe alan ekipler, yaptıkları aramada devasa miktarda uyuşturucu maddeye ulaştı.

Toplum Sağlığını Hedef Alan Sevkiyat Engellendi Operasyon sonucunda araç içerisinde;

1 ton 346,5 kilogram skunk,
57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gençliği ve toplumsal yapıyı hedef alan bu uyuşturucu sevkiyatı, güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla sokaklara ulaşmadan engellenmiş oldu. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal süreç başlatılırken, zehir tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin kesintisiz süreceği vurgulandı.

Meteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyorMeteoroloji tarih verdi: 12 şehre kar geri dönüyorYurt
İyi Parti’den “Zafer Partisi ile ittifak” açıklamasıİyi Parti’den “Zafer Partisi ile ittifak” açıklamasıSiyaset
Hatay’da emekçinin ortak mesajı "Ulusal Kanal susturulamaz" olduHatay’da emekçinin ortak mesajı "Ulusal Kanal susturulamaz" olduYurt
