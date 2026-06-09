İzmir'de Üniversite yolsuzluğu operasyonu! İhale usulsüzlüğünden 45 kişi için gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derinlemesine bir mali soruşturma kapsamında, kentin köklü eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi bünyesindeki döner sermaye ve satın alma birimlerinde örgütlü usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine dev bir operasyonel süreç başlatıldı. Teknik ve mali takipleri tamamlanan şüphelilerin adresleri güvenlik güçleri tarafından ablukaya alındı.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE ÖRGÜTLÜ SUÇ SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde görev yapan bazı kamu personeli ile buralara mal ve hizmet sağlayan çeşitli firma yetkililerinin illegal bir ağ kurduğu saptandı. Şüphelilerin, örgütlü bir şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdikleri, serbest piyasa rekabetini engelleyerek belirli firmalara haksız menfaat sağladıkları ve bu yolla devleti ciddi oranda kamu zararına uğrattıkları iddia edildi.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI: ARAMA VE EL KOYMA BAŞLADI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü fiziki ve dijital delil toplama sürecinin ardından adli makamlar düğmeye bastı. Başsavcılık, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu net 45 şüpheli şahıs hakkında yakalama, gözaltı, ikamet arama ve suç unsurlarına el koyma talimatı verdi. 9 Haziran 2026 Salı günü sabahın ilk saatlerinde, emniyet güçlerinin katılımıyla önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar icra edildi.

DİJİTAL VE MALİ KAYITLARA ADLİ EMANETTE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin doğrudan temin süreçlerinde ve ihale dosyalarında gerçekleştirdikleri iddia edilen usulsüzlüklere delil teşkil edecek çok sayıda mali dökümana, siber bilgisayar kayıtlarına, ihale evraklarına ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğü yerleşkesine sevk edilerek sorguya alındı. Başsavcılık, yolsuzluk ve kamu zararı iddialarına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.