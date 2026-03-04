Uygulamadan kaçan sürücüye 506 bin lira ceza

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan ve yaptığı kaza sonucu yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Uygulamadan kaçan sürücüye 506 bin lira ceza
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi'nde yaptığı denetimde E.B'nin (24) kullandığı motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan E.B, Karabağlar Belediyesi önünde kaza yapınca yakalandı.

E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira para cezası uygulandı.

100 ceza puanını doldurması nedeniyle ehliyeti geçici süreyle geri alınan ve motosikleti trafikten men edilen E.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İzmir trafik kazası trafik cezası
Günün Manşetleri
"ABD İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir"
Vatan Partisi Lideri Perinçek: "İran'ın Türkiye'yi hedef alma ihtimali sıfırdır"
“Geçmek isteyen her gemi füzelerimizin hedefi olacak."
"Sınırda olağanüstü hareketlilik yok"
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller Cuma günü kar yağışı 11 ili vuracak: İşte o iller
Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle Yeraltı 6. bölüm izle NOW TV | Yeraltı son bölüm tek parça full HD izle
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı Yarın saatlerce karanlıkta kalacağız: Kesinti programı açıklandı