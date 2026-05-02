İzmir'de uyuyan yaşlı adama tekme atan 2 çocuk tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atan ve o anları kaydedip paylaşan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir'de uyuyan yaşlı adama tekme atan 2 çocuk tutuklandı
İzmir’in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adama yönelik saldırı büyük tepki çekmişti. Yaşlı adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı. Şüphelilerin o anları kayda alarak sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı.

Şüpheliler, “kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

