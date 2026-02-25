İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar liralık hacim deşifre edildi

İzmir'de düzenlenen dev operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde "finans evi" olarak kullanılan adresler ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Menemen ilçesi merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket eden şebekeye büyük darbe indirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN "FİNANS EVLERİ" ORTAYA ÇIKARILDI

Operasyonun detaylarında, şüphelilerin hiyerarşik bir düzen içerisinde hareket ettikleri ve Menemen’de 3 ayrı adresi "finans evi" olarak kullandıkları saptandı. Bu merkezlerin, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden para transferi ve canlı destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla özel olarak tasarlandığı belirlendi.

Emniyet birimlerinin teknik incelemeleri, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için kullanılan yöntemleri de gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin üçüncü şahıslar adına temin edilen banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, söz konusu gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi.

