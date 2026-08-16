İzmir'de zehir tacirlerine dev operasyon! Metruk binadan 25 milyonluk uyuşturucu çıktı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde zehir tacirlerinin dikkat çekmemek amacıyla metruk bir yapıyı depo olarak kullandığını belirledi. Fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

310 BİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen metruk adrese gerçekleştirilen baskında yapılan detaylı aramalarda:

5 bin 974 kutu içerisinde gizlenmiş,

Toplam 310 bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon TL olduğu belirlenen maddelere el konulurken, zehir tacirlerinin sokaklara sürmeyi planladığı dev sevkiyat engellenmiş oldu.

4 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı oldukları saptanan E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları ve adli tahkikat sürüyor.