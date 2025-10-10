İzmir’deki elektrik faciası davasında karar verildi: 30 sanığa hapis cezası

İzmir’in Konak ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davada karar açıklandı. 30 sanık 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası aldı, 9 sanık beraat etti. Tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi

Yayınlanma:

İzmir’in Konak ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada karar açıklandı. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 30 sanık, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 9 sanık ise beraat etti. Mahkeme, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına hükmetti. Böylece tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi.

Olay, 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında yaşanan sağanak yağış sırasında meydana gelmişti. Suyla dolan yolda yürüyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapılmış, onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

ZİNCİRLEME İHMAL

Hazırlanan bilirkişi raporunda, iki vatandaşın herhangi bir kusurunun bulunmadığı, olayın öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, bölgede görevli kurumların gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almadığına dikkat çekilerek, zincirleme ihmal ve teknik kusurların olayın meydana gelmesinde etkili olduğu ifade edildi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savcılık, 30 sanık hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etmiş, 9 sanığın beraatini istemişti. Mahkeme heyeti kararında, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesine, 9 sanığın ise beraatine hükmetti.

Duruşmada söz alan Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, kararın yalnızca kızı için değil, tüm gençler için “emsal nitelikte” olacağını belirterek “Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza verileceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan yurt dışında bulunan bir sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

