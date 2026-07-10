İzmir'deki elektrik faciası davasında yeni gelişme: İZSU'nun üst düzey isimleri hakim karşısında

İzmir'de 12 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan facianın hukuki süreci yeni bir boyuta taşındı. Sağanak yağıştan korunmaya çalışırken suyla dolan yolda elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isterken akıma kapılan İnanç Öktemay'ın (44) ölümüyle ilgili açılan davaya son olarak 6 bürokrat dahil edilmişti.

İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin verdiği hapis cezalarını bozması ve tutuklu sanıkları tahliye etmesinin ardından, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi'nin kararıyla dosyaya dahil edilen 6 İZSU görevlisi bugün İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

BÜROKRATLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ile tutuksuz sanıklar İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, eski İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, eski İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürü Ömer Karabilgin, İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Bölge Müdürlüğü Mühendisi Ezgi Nazaroğlu ve taraf avukatları katıldı. Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada ilk sözü alan eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu ve beraatini talep etti. Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da benzer şekilde beraat talebinde bulunarak, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik. Denetimin ardından hazırlanan raporda hukuken yargılanmam gerektiği yazmaktadır" ifadelerini kullandı. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

ACILI BABA: "ADALETE GÜVENİYORUM"

Duruşmada söz alan ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise mahkeme heyetine seslenerek, "Bir babanın yaşayacağı en ağır acıyla karşınızdayım. Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.

Sanık savunmaları ve müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Heyet, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının net bir şekilde tespiti amacıyla dosyanın alanında uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.