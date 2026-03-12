İzmir'deki elektrik faciasında yeni karar: 11 sanık tahliye edildi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik akımı olayına ilişkin davada verilen hapis cezalarına yapılan itirazları değerlendirdi.

Mahkeme, 30 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan verilen hapis cezalarına yönelik başvuruları inceledi.

11 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Bazı sanıklar yönünden duruşma yapılmasına karar veren daire, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını, sanıkların kazanın meydana gelmesindeki kusur durumlarını ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca dosya kapsamında yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Daire, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin de yer aldığı yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Heyetin, iki elektrik mühendisi, iki inşaat mühendisi ve bir şehir plancısından oluşacağı ve olayla ilgili yeni bir teknik rapor hazırlayacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te meydana gelen olayda, sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) su birikintisine basarak elektrik akımına kapılmıştı.

Deniz’i kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Hazırlanan bilirkişi raporunda, su birikintisinin bulunduğu mazgal çevresinde GDZ Elektrik firmasına ait kabloların yeterli derinliğe gömülmediği ifade edilmişti.

Raporda ayrıca İZSU’nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirtilmişti.

DAVA SÜRECİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinde İZSU çalışanı olan ve memur statüsünde bulunan 6 sanığın dosyası ayrılmış, daha önceki ara kararlarda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti tarafından yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve 9 Aralık 2024’te ölümlerin yaşandığı bölgede yeniden keşif yapılmıştı.

10 Ekim’de görülen karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığı 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmış, 9 sanık hakkında beraat kararı vermiş ve tutuksuz yargılanan 6 sanığın tutuklanmasına hükmetmişti.