İzmir'deki eylem yasağı 4 gün süreyle uzatıldı

Kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla, 21 Mart 2025 tarihinde saat 10:00'dan 25 Mart 2025'e kadar uygulanan yasağın, 26 Mart 2025 saat 00:00'dan 29 Mart 2025 saat 23:59'a kadar devam edeceği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "21 Mart 2025 tarihinde saat 10:00'dan itibaren 25 Mart 2025 saat 23:59'a kadar il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimali göz önünde bulundurularak, mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, kamu düzenini korumak ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla, 26 Mart 2025 saat 00:00'dan 29 Mart 2025 saat 23:59'a kadar, il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır." denildi.