İzmir'deki kumpir faciasında şok karar! Hayatını kaybeden kadının ailesi isyan etti

Yargılama neticesinde mahkeme heyeti, hayatını kaybeden kadının iki çocuğuna kişi başı 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara sert tepki gösteren acılı aile, hukuki mücadeleyi üst mahkemeye taşıyacaklarını duyurdu. Olayla ilgili sorumlular hakkında açılan ceza davasının ise henüz sonuçlanmadığı ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.

SALMONELLA BAKTERİSİ CAN ALMIŞTI: 18.5 AYDIR SÜREN ADALET ARAYIŞI

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Bahar Zeybek, Servet Polat'ın herhangi bir kronik rahatsızlıktan ötürü değil, gıdadan bulaşan ölümcül "salmonella" bakterisi yüzünden hayatını kaybettiğini vurguladı. Kararın ardından psikolojik tedavi gördüğünü ve annesini hatırlattığı için 27 yıldır yaşadıkları evden taşınmak zorunda kaldıklarını belirten Zeybek, karara şu sözlerle isyan etti:

"Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Burada sorumluluğu bulunan herkesin en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatının karşılığı 50 bin lira değildir. Bizim rakamla, parayla işimiz yok. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Biz sadece adalet arıyoruz. Bu karara üst mahkemede itiraz edeceğiz."

TAZMİNATI KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK

Annesini kaybeden Murat Polat da açtıkları davada hiçbir zaman maddi bir kazanç gütmediklerini yineledi. Hiçbir maddi karşılığın bu acıyı telafi edemeyeceğini söyleyen Polat, mahkeme tarafından kendisine ödenmesine karar verilen tazminat miktarının tamamını, annesiz kalan kimsesiz çocuklara ulaştırılmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Ailenin avukatı ise yaptığı hukuki değerlendirmede, hükmedilen manevi tazminat miktarının yaşanan ölümcül netice ve ailenin uğradığı derin psikolojik yıkım karşısında çok yetersiz kaldığını savunarak, vakit kaybetmeden istinaf başvurusunda bulunacaklarını beyan etti.

Gıda Faciasının Perde Arkasında Ne Olmuştu?

Resmi kayıtlara ve adli dökümanlara geçen gıda faciası şu şekilde gelişmişti:

Kumpir Siparişi: Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek ile birlikte 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi.

Hastaneye Başvuru: Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden aile, ilk tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi gün rahatsızlıkları nükseden aile tekrar aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

Acı Ölüm: Acildeki işlemlerin ardından yeniden eve gönderilen aileden 60 yaşındaki anne Servet Polat, kumpir yedikten tam 2 gün sonra evinde hayatını kaybetti.

Adli Tıp Ve Laboratuvar Raporu: Ailenin şikayeti üzerine Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Polat'ın kesin ölüm nedeninin "gıda zehirlenmesi" olduğu tescillendi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün yaptığı mikrobiyolojik analizlerde ise işletmede satışa sunulan kumpir numunesinde insan sağlığına zararlı "salmonella" bakterisi tespit edildi.