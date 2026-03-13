İzmir'deki kumpir zehirlenmesi davasında tutuklu sanığa tahliye kararı

Kumpir yedikten iki gün sonra gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Servet Polat ile ilgili davada ara karar açıklandı. Tutuklu yargılanan işletme sahibi Neslihan Demircan, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Olay, 28 Aralık 2024’te meydana geldi. Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal şikayetleri yaşayan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Polat, 30 Aralık saat 04.00’te evinde ölü bulundu.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Neslihan Demircan gözaltına alındı ve “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Ayrıca aynı işletmeden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de şikayette bulundu.

İNCELEMEDE SALMONELLA BAKTERİSİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda Servet Polat’ın ölümünün gıda zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analizinde ise kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda Neslihan Demircan hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme ayrıca iş yerinde birlikte çalışan eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede Coşkun Demircan hakkında da aynı suçlardan toplamda 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLDİ

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Neslihan Demircan savunmasında, eşinin kendisine sadece yardımcı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Coşkun Demircan hakkında açılan dava dosyasının birleştirme sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi.