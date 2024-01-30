İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı!

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.