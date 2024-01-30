İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı!

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı!
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Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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