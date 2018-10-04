İzmir’in üniversitelerinde ve liselerinde öğrenciler, bugün Batman’da hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 7 şehit için anma gerçekleştirdi

İzmir’in üniversitelerinde ve liselerinde öğrenciler, bugün Batman’da hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 7 şehit için anma gerçekleştirdi. Öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyarak “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” mesajını verdi.



Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi esnasında PKK terör örgütünün yola tuzakladığı EYP’yi patlatması sonucu 7 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. İzmir’in üniversite ve liselerinde ise gelen acı haber üzerine şehitler için anmalar düzenlendi.



“Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci toplulukları, ellerinde tuttukları Atatürk posterleri ve Türk bayrağı ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Katip Çelebi Üniversitesi’nde öğrenci topluluklarının yoğun katılımıyla gerçekleşen anmada “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” mesajı verildi. “Vatanı için canını feda eden Mehmetçiklere borçlu olduklarını” vurgulayan öğrenciler, bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.



“Mücadelemizde yaşatacağız”

İzmir’in üniversiteleri dışında vatansever liselerinden de acı haberle ilgili tepki geldi. Şehit olan askerleri mücadelelerinde yaşatacaklarını belirten liseliler, sınıf tahtasına “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” yazarak tepki gösterdi.

