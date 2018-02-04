Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanında Atatürkçülük Okulları düzenledi. TLB İzmir İl Örgütü'nün 2 Şubat'ta düzenlediği Atatürkçülük Okulu ise TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve TGB GYK üyesi Kaan Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Liseliler Birliği, yarıyıl tatilini Türkiye'nin dört bir yanında Atatürkçülük Okulları düzenleyerek değerlendirdi. 2 Şubat'ta İzmir Sanat Oditoryumu'nda ise TLB İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği Atatürkçülük Okulu gerçekleştirildi.

Atatürkçülüğün tartışıldığı okulun ilk oturumunda TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer, "Atatürkçülük Nedir?" konusunu işledi.Gencer, " Atatürk, kendisi gibi olmayan binlerce insan ile birlikte mücadele vermiştir. Ancak bugün Atatürkçüler aynı özveriyi uygulamıyor. Bugün 'önce bağımsızlık' şiarını belirlersek tüm halk ile birlikte mücadele verebiliriz" dedi.



"Yükselen vatanseverlik sürecinde başarımızı görmeliyiz"

İzmir Atatürkçülük Okulları'nın ilk oturumu, TLB Genel Başkanı Yıldırım Gencer'in "Yükselen vatanseverlik sürecinde başarımızı görüp kucaklayıcı olmalıyız. Atatürkçü olmak, iktidar hedefi gütmek bunu gerektirir" sözleri ile sona erdi.

İzmir Atatürkçülük Okulları'nın ikinci oturumu Türkiye Gençlik Birliği Genel Merkez üyesi Kaan Arslan'ın "Atatürk ve Teskilatçılık" sunumu ile devam etti.



"Atatürk, liseli yıllarından beri teşkilatçıdır"

Kaan Arslan, "Teşkilat, belli bir amaç doğrultusunda planlı programlı mücadele eden insanlar birliğidir. Atatürk liseli yıllarından itibaren teşkilatlı yapıyı benimsemiştir. Atatürk'ün teşkilatlı hayatının her alanında yayıncılık ön plana çıkmaktadır. Halkı örgütlemek ve bilinçlendirmek adına gittiği her yerde yayın çıkarmıştır" diyerek teşkilatçılığın önemini vurguladı.



"Teşkilatının temeline milleti yerleştirmiştir"

Arslan, son oturumu "Başarıya teşkilatın sürekliliği ve teşkilatlı mücadele ile ulaşılacağını savunan Atatürk, teşkilatının temeline milleti yerleştirmiştir" sözleri ile bitirdi.



İzmirli liselilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Atatürkçülük Okulu, TLB İzmir İl Örgütü'nün "Atatürk gibi teşkilatlı, Atatürk gibi teşkilatçı olacağız" iradesini ortaya koymasıyla sona erdi.



