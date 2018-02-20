İzmir'de düzenlenen operasyonda aralarında örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesinin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, usulsüz kiralanan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) ait tesisi kullanarak KHK ile kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi'nin (İZDİM) faaliyetlerine sponsor oldukları iddiasıyla 5 iş adamı gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında usulsüz kiralandığı tespit edilen POLSAN'a ait tesisi kullanan ve örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan İZDİM'in faaliyetlerine finans sağlayan 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesinin sahibi İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.



Firari iki kişinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçtığı belirlendi.



"Hoşgörü ve diyalog" adı altında ajanlık faaliyeti



Gözaltına alınan zanlıların sembolik bir ücretle örgüte kiralanan ve İZDİM'e kullandırılan tesislere yurt içi ve yurt dışından gelen kişilerin gezi ile konaklama masraflarını karşıladıkları iddia edildi.



Zanlıların, İZDİM aracılığıyla örgütün yurt dışında irtibat kurduğu üniversite görevlisi, iş adamı ve bürokratları İzmir'e getirerek "Hoşgörü ve Diyalog" adı altında toplantı, sempozyum gibi faaliyetlerin finansmanını sağladığı belirlendi.



Yabancı konuklarını Efes-Meryem Ana evi gibi tarihi ve turistik yerlerde ağırlayan örgütün konuklarının mensubu olduğu ülkelerde daha rahat faaliyette bulunmayı amaçladığı ileri sürüldü.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.