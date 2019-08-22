İzmir halkı kül olan 500 hektar ormanlık alan için seferber oldu. Spor kulüplerinden iş çevrelerine, belediyelerden sendikalara kadar çok sayıda kurum ve kuruluş, yanan kızılağaç ormanları için fidan kampanyası başlattı.

2 gün 5 saat boyunca için için yanan 500 hektarlık kızılağaç ormanı için İzmirliler ayağa kalktı. 1 milyon adet fidan kampanyası başlatıldı.



İş çevrelerinden belediyelere, çiftçilerden işçilere birçok kurum ve kuruluş ağaç kampanyasına katıldı. Orman yangını Karşıyaka ve Göztepe Spor Kulübü taraftarlarını da bir araya getirdi.



İzmirliler yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlar için 10 lira ile kampanyaya katılıyor.



Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilciliği de “1 milyon ağaç kampanyasında bizde varız” dedi.



Bu arada İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nda yangının çıkış nedeniyle ilgili özel bir çalışma ekibi kuruldu. Ormanlık alanı tarayan ekipler, tüm olasılıkları değerlendiriyor.



Yangının boyutu İnsansız Hava Aracı ile de görüntülendi. Terörle mücadele etkin olarak kullanılan İHA’nın 22 bin fit yükseklikte kaydettiği görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.



Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor. 150 arazözün soğutmada kullanıldığı bölgede zaman zamanda helikopter ile havadan denetim yapılıyor.





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