Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
Gazi Erhan Taş ve annesi acımasızca darp edildi
İzmir'de ağaç seferberliği
İzmir'de ağaç seferberliği
Meltem Ayvalı'dan o buluşmaya sert sözler
Meltem Ayvalı'dan o buluşmaya sert sözler
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

İzmirliler yanan kızılçam ormanı için kenetlendi

İzmir halkı kül olan 500 hektar ormanlık alan için seferber oldu. Spor kulüplerinden iş çevrelerine, belediyelerden sendikalara kadar çok sayıda kurum ve kuruluş, yanan kızılağaç ormanları için fidan kampanyası başlattı.

İzmirliler yanan kızılçam ormanı için kenetlendi

2 gün 5 saat boyunca için için yanan 500 hektarlık kızılağaç ormanı için İzmirliler ayağa kalktı. 1 milyon adet fidan kampanyası başlatıldı.

İş çevrelerinden belediyelere, çiftçilerden işçilere birçok kurum ve kuruluş ağaç kampanyasına katıldı. Orman yangını Karşıyaka ve Göztepe Spor Kulübü taraftarlarını da bir araya getirdi.

İzmirliler yanan ağaçların yerine dikilecek fidanlar için 10 lira ile kampanyaya katılıyor.

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilciliği de “1 milyon ağaç kampanyasında bizde varız” dedi.

Bu arada İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nda yangının çıkış nedeniyle ilgili özel bir çalışma ekibi kuruldu. Ormanlık alanı tarayan ekipler, tüm olasılıkları değerlendiriyor.

Yangının boyutu İnsansız Hava Aracı ile de görüntülendi. Terörle mücadele etkin olarak kullanılan İHA’nın 22 bin fit yükseklikte kaydettiği görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.  150 arazözün soğutmada kullanıldığı bölgede zaman zamanda helikopter ile havadan denetim yapılıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.