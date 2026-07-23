İzmit Belediyesi soruşturması: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan adli işlemler kapsamında şüpheliler ilk aşamada gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltı sürecinin ardından adli makamlara çıkarılan 20 şüpheli için savcılık kararı netleşti. Dosyayı inceleyen başsavcılık, soruşturma kapsamında gözaltına alınan tüm şüphelileri tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

EŞİ MURAT HÜRRİYET DE LİSTEDE

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına hükmetti.