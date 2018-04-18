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İzmit'te korkunç olay: Oğlunun önünde kanlı infaz

İzmit'te Serpil Ertekin (43), 16 yaşındaki çocuğunun gözü önünde çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İzmit'te korkunç olay: Oğlunun önünde kanlı infaz

Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana geldi. Serpil Ertekin, birlikte yaşadığı Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Emlakçılık yapan Duran G. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak, Serpil Ertekin’e 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı.



GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.



Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.’nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

 

Etiketler; #kocaeli #izmit #Serpil Ertekin
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