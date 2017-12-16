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İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kalp krizi geçirdi

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kalp krizi geçirdi

Bursa İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, kalp krizi geçirdi.

Bugün ilçede gerçekleştirilen AKP İlçe Başkanlığı kongresine katılan Sargın, daha sonra bir restoranda yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı. 

Rahatsızlandığını fark eden makam şoförü, Sargın'ı İznik Devlet Hastanesine götürdü. 

Burada yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Sargın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağ kalp damarında tıkanıklık olduğu gerekçesiyle anjiyo yapılan Sargın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #iznik #osman sargın
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