Suriye Afrin'de ağır kayıp yaşayan terör örgütü PKK/PYD kaçış yolu arıyor. Suriye Devleti'nin teslim ol çağrısına ilişkin ayrıntıları İzvestiya gazetesi yazdı. Rus gazetesi, PKK/PYD'lilerin Afrin'i Suriye hükümetine teslim etmek istediğini ve Rusya'nın da arabuluculuk rolü üstlendiğini ileri sürdü

Türk ordusu Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye ağır darbe indirdi. Teröristler teslim bayrağını çekmeye hazırlanıyor. PKK/PYD, Afrin'i Şam'a teslim etmeyi planlıyor. Rus İzvestiya gazetesi, Rusya'nın da arabuluculuk rolü üstlendiğin ileri sürdü.



Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuşan bir kaynak, Türk ordusunun Afrin'e yönelik sınır ötesi harekatının, PKK/PYD'lileri, Afrin'i Suriye ordusunun kontrolüne vermek için uzlaşma noktası bulmaya zorladığını ifade etti.



Kaynak, "Afrin ve çevresindeki bölgeleri vermeye hazırız, ancak çıkarlarımızın zarar görmeyeceği yönünde garanti de almalıyız" dedi.



Rus bir diplomatik kaynak da konuyla ilgili henüz nihai bir karara ulaşılmadığını, ancak görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Rusya'nın da arabuluculuk yaparak PKK/PYD'lileri, Afrin'in Şam'a vermeleri konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Suriye Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. General Samir Süleyman, "Ülkemizdeki herhangi bir yere girmek için davete veya izne ihtiyacımız yok. Bu zaten Suriye ordusunun hakkı. Afrin, Suriye'nin bir parçası. Bu bölgelere girilme kararı alındığında, zaten girilecektir" ifadelerini kullandı.



Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nden Boris Dolgov da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dolgov, Afrin'in Şam'a teslim edilmesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti.



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