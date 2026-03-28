İzzet Ulvi Yönter istifa etmişti: MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzzet Bey'in akademik çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla kendi isteğiyle görevinden müsaade istediğini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılan İzzet Bey ile ilgili sürece dair kamuoyunu bilgilendirdi. Bahçeli, ayrılığın arka planında akademik kariyer hedeflerinin bulunduğunu belirterek, partideki yönetim işleyişinin planlandığı şekilde kesintisiz süreceğini kaydetti.

AKADEMİK ÇALIŞMALARA ODAKLANACAK

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Kendisinin partimizde değerli katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. O çalışmaları yürütür memleketimize hizmetleri dokunan bir kişi olarak varlığını devam ettirir. Kısa zaman içerisinde değerli bir kardeşimiz genel başkan yardımcılığı görevini yürütecektir. MHP'de kırılganlık, kin bize uzak kavramlardır.''

