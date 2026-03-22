İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyünde doğdu. Annesinin adı Suriye Zelal, babasının adı Mustafa’dır. 15 çocuklu bir ailede büyümüş, babasını bir yaşındayken kaybetti.

İlkokul ikinci sınıfta eğitimini bıraktı. Daha sonra ilk ve ortaokulu dışarıdan tamamladı. Yedi yaşında berber çıraklığı yaptı. 10 yaşında Adana’ya giderek pamuk işçiliğinde çalıştı. 13 yaşında kebapçı çırağı olarak çalışmaya başladı ve daha sonra kebap ustası oldu. Ankara’da bu mesleğini sürdürdü.

KARİYERİ

1980 yılında Ankara’da TRT sanatçısı Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik eğitimi aldı. 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon’da sahne almaya başladı. Daha sonra Ankara’daki çeşitli eğlence mekanlarında sahneye çıktı.

1989 yılında İstanbul’a geldi, ardından Ankara’ya geri döndü. 1994 yılında Selami Şahin ile tanışmasının ardından İstanbul’a yerleşti.

İlk albümü “İsimsiz Asker – Sen Yoksun”u çıkardı. Daha sonra “Nerelerdesin – Sevmişim Seni”, “Birisi”, “Kıyamam”, “Ağlattın Anamı”, “Ben Demiştim”, “Canımın İçi”, “Tokat”, “Sen Deli Misin” ve “Sevgilim” adlı albümleri yayımlandı.

1998 yılında “Birisi” adlı televizyon dizisinde rol aldı. 26 Aralık 2007 ile Kasım 2011 tarihleri arasında Kanal 7’de “İzzet Yıldızhan Show” adlı programı sundu. 2013 yılında Show TV’de başlayan bir programdan kısa süre sonra ayrıldı.

İzmir’in Çankaya ilçesinde otel yatırımı yaptı. Daha sonra bu işletme “DoubleTree by Hilton” adıyla faaliyet göstermeye başladı.

Farklı ilişkilerinden toplam 8 çocuğu bulunmaktadır.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA GÖZALTI

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzzet Yıldızhan gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.