Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, JAK timlerince Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.



İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirle yazılan ve gazlı bezlerin sarılı olduğu "Sarıkamış 103. yıl" yazısını ateşledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kayak gösterisini, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beğribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy'un yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi ilgiyle izledi.