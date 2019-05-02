ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye temaslarını tamamladı... Jeffrey'nin, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede; Menbiç, Fırat'ın doğusu ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Görüşmelerin önemli gündem başlıklarından biri de güvenli bölge konusuydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güvenli bölge konusunda mutabık kalınmadığına dikkat çekti.

Özel Temsilci Jeffrey'e Ankara'nın hassasiyetleri bir kez daha anlatıldı. ABD'nin güvenli bölge planına Ankara bir kez olumsuz yanıt verdi.



Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve istihbarat yetkilileriyle görüştü. Son görüşmesini Ankara'dan İstanbul'a geçerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptı.



İkilinin görüşmesine ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesaplarından video paylaşıldı.



Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı" denildi.



Jeffrey'in temaslarının önemli başlıklarından birisi de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan güvenli bölgeydi. Konu üzerinde mutabakat olmadığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı.



Washington, güvenli bölgede Türkiye'nin yer almamasını, bölgenin Amerikan askerlerinin kontrolünde olması gerektiğini savunuyor. Ankara ise bölgedeki ana kontrolün Türk Ordusu'nda olmasını istiyor.



Çavuşoğlu, Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin de konuştu. ABD başkanının Haziran'da Avrupa'da olacağını hatırlattı.



Paraguaylı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Amerika'nın İran'a yönelik ambargoya da tepki gösterdi.





ulusal.com.tr