Jandarma 21 ilde düğmeye bastı! Dev DEAŞ operasyonunda 70 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen gizli operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten hücre evleri tek tek basıldı. 21 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda örgüte ağır darbe vuruldu.

TÜRKİYE GENELİNDE OPERASYON DÜZENLENEN O 21 ŞEHİR

Jandarma komandoları ve terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla, DEAŞ unsurlarına karşı operasyon gerçekleştirilen 21 ilimiz alt alta şu şekilde sıralandı:

Adana

Afyonkarahisar

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Diyarbakır

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Iğdır

İstanbul

İzmir

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Mersin

Nevşehir

Samsun

Şanlıurfa

SÖZDE YARDIM KURULUŞLARIYLA FİNANS SAĞLAMIŞLAR

Baskın yapılan adreslerde jandarma siber ve mali suç uzmanları tarafından gerçekleştirilen aramalarda, terör örgütünün yeni nesil lojistik çarkı da tamamen deşifre edildi. Gözaltına alınan 70 şüphelinin, doğrudan terör örgütü DEAŞ'a üye olmalarının yanı sıra, örgütle organik iltisakı bulunan paravan şahıslar ve insani yardım maskesi adı altında kurulan sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte düzenli olarak finans ve para aktarımı sağladıkları resmi raporlara geçti.

Şüphelilerin ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın vahşet eylemlerini öven paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yürüttükleri de tespit edildi. Yakalanan 70 terör şüphelisinin jandarma komutanlıklarındaki sorgu ve adli işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.