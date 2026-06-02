Jandarma 21 ilde düğmeye bastı! Dev DEAŞ operasyonunda 70 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, yurt genelinde şafak vakti çok büyük bir terör operasyonuna imza attı.
Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen gizli operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten hücre evleri tek tek basıldı. 21 farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda örgüte ağır darbe vuruldu.
TÜRKİYE GENELİNDE OPERASYON DÜZENLENEN O 21 ŞEHİR
Jandarma komandoları ve terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla, DEAŞ unsurlarına karşı operasyon gerçekleştirilen 21 ilimiz alt alta şu şekilde sıralandı:
Adana
Afyonkarahisar
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Diyarbakır
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Iğdır
İstanbul
İzmir
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Mersin
Nevşehir
Samsun
Şanlıurfa
SÖZDE YARDIM KURULUŞLARIYLA FİNANS SAĞLAMIŞLAR
Baskın yapılan adreslerde jandarma siber ve mali suç uzmanları tarafından gerçekleştirilen aramalarda, terör örgütünün yeni nesil lojistik çarkı da tamamen deşifre edildi. Gözaltına alınan 70 şüphelinin, doğrudan terör örgütü DEAŞ'a üye olmalarının yanı sıra, örgütle organik iltisakı bulunan paravan şahıslar ve insani yardım maskesi adı altında kurulan sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte düzenli olarak finans ve para aktarımı sağladıkları resmi raporlara geçti.
Şüphelilerin ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın vahşet eylemlerini öven paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yürüttükleri de tespit edildi. Yakalanan 70 terör şüphelisinin jandarma komutanlıklarındaki sorgu ve adli işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.