Jandarma Genel Komutanlığınca (JGK), Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 2018 yılında yapılan operasyonlarda toplam 1149 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), terörle mücadele harekatına dair bilgi paylaşımı yaptı.



Yapılan açıklamada, 2018 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı duyuruldu.



Bilgilere göre, geçen yıl operasyonlarda toplam 1149 terörist etkisiz hale getirildi.



Komutanlığın açıklamasında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.



ulusal.com.tr



