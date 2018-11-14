Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Haftası'nda Çorum'da öğrencilere süpriz yaptı. Çocuklara kitap hediye eden jandarma, meraklı küçüklerin sorularını yanıtladı, kitap okudu.

Hiç beklemedikleri anda üniformaları ile karşılarında gördüler jandarma abilerini. Şaşırdıkları kadar mutlu da oldular.



Jandarma Genel Komutanlığı, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nde okuma seferberliği başlattı.



Jandarma Üst Çavuş Seda Sevinç, Jandarma Üst Çavuş Yeliz Esikurt ve Uzman Jandarma Çavuş Gökalp Alıcı, Çorum kent merkezinde okulları ziyaret ederek, öğrencilere kitap hediye etti.



Burası Dumlupınar İlkokulu...



Öğrencilere hikayeler okuyan jandarma, çocukların merak ettiği soruları da bir bir yanıtladı.



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