Jandarma'dan FOX TV'nin haberine açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Jandarma tarafından Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

JGK tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." denildi.

FOX TV'nin haberinin ardından eklenen fotoğraflar ve video ile Mızraklı'ya kelepçe takılmadığı gösterildi.

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