Gaziantep'te Jandarma ekipleri bir okulu ziyaret etti, hediyeler dağıttı hatta öğrencilerle basketbol oynadı. Ortaya içimizi ısıtacak sıcacık görüntüler çıktı.

Bu defa topu potadan Jandarma ekipleri geçirdi.



İçinizi ısıtacak görüntülerin adresi Gaziantep. İslahiye İlçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceli Mahallesi'ndeki okulu ziyaret etti,öğrencilerle baskeetbol oynadı, hediyeler dağıttı.



İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Yeniceli Mahallesi'ndeki okulu ziyaret eden ekipler 35 öğrenciye forma, okulaysa basketbol topu ve pota hediye etti.



Çocuklarla okul bahçesinde basketbol oynayan jandarma, moral depoladı.



ulusal.com.tr