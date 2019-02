Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür. Yurt içinde 3-4 binleri bulan PKK terör örgütü 700 rakamlarının altına düşmüştür. Son 35 senede en düşük sayıya inmişlerdir. PKK terör örgütüne bir ayda 100-150 kişi katılırken, bir yılda 130 kişi katılmıştır. Bir ayda da 7-8 kişi katılmaktadır. Artık katılımlar da durmuştur" dedi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 493 uzman erbaş mezun oldu.



Komutanlıkta düzenlenen 27. Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak öğütlerde bulundu.



"PKK'dan kaçışlar artmıştır"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleriyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kesintisiz devam edeceğini aktaran Çetin, "Vatan toprağının her karışı bizim namusumuzdur. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği, sevgisi ve güveniyle dağlardaki PKK terör örgütü başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı mücadelemiz ülkemizin her karış toprağında devam edecektir." diye konuştu.



Çetin, terör örgütünün her yerde inlerine girildiğine işaret ederek, "PKK terör örgütüne diz çöktürülmüştür. Yurt içinde 3-4 binleri bulan PKK terör örgütü, 700 rakamlarının altına düşmüştür. Son 35 senede en düşük sayıya inmişlerdir. Korku ve panik, çözülme başlamıştır. PKK'dan kaçışlar artmıştır. PKK terör örgütüne bir ayda 100-150 kişi katılırken, bir yılda 130 kişi katılmıştır. Bir ayda da 7-8 kişi katılmaktadır. Artık katılımlar da durmuştur. İşte bu zaferi sağlayan bu kahraman gençlerdir. Onlarla ne kadar gurur, onur duysanız azdır." ifadesini kullandı.



"2014 yılına kadar personel sayımız yüzde 100 profesyonel olacaktır"



Komutanlık hakkında bilgiler veren Çetin, sözlerine şöyle devam etti:



"2013 yılında yüzde 32 olan profesyonel personel sayımız, bugün itibarıyla yüzde 68'e çıkmıştır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlanan jandarma teşkilatı, süratle kendini geliştirmeye ve güçlenmeye devam etmiş, her yıl yaklaşık 20-25 bin personel alarak gücüne güç katmaktadır. 2024 yılına kadar personel sayımız, yüzde 100 profesyonel olacaktır."



Daha sonra kursu birincilikle bitiren uzman erbaş, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Kurslarda başarılı olan uzman erbaşlara Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak tarafından belgeleri verildi.



Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı gösterinin ardından, tören geçişi yapıldı.



Uzman erbaşlar, törenin ardından aileleriyle bir araya geldi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, uzman erbaş ve aileleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.