"Biz vatandaşımızın amiri ya da komutanı değiliz. Vatandaş bizim emir erimiz değil, işimizin kölesi, halkımızın hizmetkarıyız"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Biz vatandaşımızın amiri ya da komutanı değiliz. Vatandaş bizim emir erimiz değil, işimizin kölesi, halkımızın hizmetkarıyız." dedi.



Ege Bölgesi'ndeki birlikleri denetlemek üzere Manisa'ya gelen Orgeneral Çetin, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, burada askerlere hitap etti.

Jandarmanın öncelikle vatandaşın canı ve malını korumakla görevli olduğunu belirten Çetin, Türkiye'deki coğrafyanın yüzde 92'si ve nüfusun da yüzde 20'sinin kendi sorumluluk alanında bulunduğunu hatırlattı.



Orgeneral Çetin, şöyle konuştu:

"Var oluşumuzun amacı vatandaşımızdır. Biz vatandaşımızın amiri ya da komutanı değiliz. Vatandaş bizim emir erimiz değil, işimizin kölesi, halkımızın hizmetkarıyız. Dolayısıyla görevimizi bu düşünceyle yapacağız. İnsanı seveceğiz, toplumu kucaklayacağız. İnsan ve toplum destekli yani sevgi, saygı, hürmetle ve tarafsız bir şekilde görevinizi yapacaksınız. Hakkaniyet ve adaletle vatandaşımızın hayrına, milletimizin ve devletimizin menfaatine taraf olacağız."

Terörle mücadeleyi de kararlılık içerisinde yürüttüklerine dikkati çeken Orgeneral Çetin, halkın huzurunu bozmaya çalışan her türlü iç ve dış tehdide karşı üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesine fidan diken Çetin, anı defterini imzaladı, ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Can'a başarı plaketi verdi.

Orgeneral Çetin, daha sonra askerlerle toplantı yaptı.