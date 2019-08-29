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Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonuyla ilgili video paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonuyla ilgili video paylaştı. Görüntülerde, Hakkari'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anları yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonuyla ilgili video paylaştı

Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van bölgelerinde Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonları sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı operasyon anlarına ait özel görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Atak helikopterlerinin jandarma komando ve polis özel harekat personelini, Davuş Tepe Üs Bölgesine indiren helikoptere eşlik edişi yer alıyor. 

Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterleri, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor.

Videoda operasyon taktiğinin "Ara, bul, yok et" olduğu ifade ediliyor. 

Paylaşımda, ayrıca "Kıran Operasyonu'nun kahraman jandarma komandoları, polis özel harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında..." mesajına yer verildi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #jandarma
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