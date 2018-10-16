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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

FETÖ operasyonları devam ediyor. İstanbul'da 19'u muvazzaf asker olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki operasyonun hedefinde ise FETÖ'nün Jandarma yapılanması vardı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul ve Ankara'da örgüt yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 19'u muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılığın talimatının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ilde operasyon yaptı. Şu ana kadar 20 şüpheli yakalandı.

Muvazzaf olan şüphelilerden, 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

Ankara'da da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ üyeleri hedefteydi. FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla 1'i yüzbaşı, 49'u üsteğmen olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerle ilgili arama çalışması sürüyor.     

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #operasyon
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