Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

İlkleri Biz Başarırız!

Pilotlarımız Türkiye’de ilk defa MI-17 helikopteri, arka kapağını sökerek havalandırdı ve jandarma paraşütçülerimiz helikopterden serbest atlayış yaptı.#JÖAK Paraşüt Takımımız 10000 fitte Türk bayrağını dalgalandırdı. #JandarmaHavacılık #JÖAKHerYerde pic.twitter.com/52En9ylVDR — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 1 Mayıs 2018

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalgalandırdığı görülüyor.ulusal.com.tr