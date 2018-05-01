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Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Türkiye'de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.



Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalgalandırdığı görülüyor.

  ulusal.com.tr
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