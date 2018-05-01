Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.
İlkleri Biz Başarırız!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 1 Mayıs 2018
Pilotlarımız Türkiye’de ilk defa MI-17 helikopteri, arka kapağını sökerek havalandırdı ve jandarma paraşütçülerimiz helikopterden serbest atlayış yaptı.#JÖAK Paraşüt Takımımız 10000 fitte Türk bayrağını dalgalandırdı. #JandarmaHavacılık #JÖAKHerYerde pic.twitter.com/52En9ylVDR
Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalgalandırdığı görülüyor.
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