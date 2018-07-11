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'Jandarma varsa güven var'

Vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 12 kişi nehirde yüzmeye gitmişti. Baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisi yükseldi. Askerler, Dicle Nehri’nde mahsur kalan yurttaşları kurtardı.

'Jandarma varsa güven var'

Çoluk çocuk 12 kişi, nehir ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Onları, başarılı bir operasyonla, Mehmetçik kurtardı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri’ne yüzmek için gitmişlerdi. Baraj kapakları açıldı. Nehir suyunun debisi yükselince, adacıkta mahsur kaldılar.

Çevredeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı ama sonuç alınamadı. Jandarmaya haber verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurtarma operasyonu yaptı. Pilot helikopteri nehre indirdi. Mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Yapılan bu başarılı operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla paylaşıldı.

ulusal.com.tr


 
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