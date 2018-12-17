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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Van'ın Erciş ilçesinde MİT ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik ortak yürüttüğü operasyonda araziye gömülü çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi edinildiği belirtildi.

Açıklamada, istihbaratın paylaşıldığı İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.
Operasyona "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" adı verildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonda, araziye gömülü, dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, keskin nişancı dürbünü ve dipçik, BKC makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 414 fişek, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 fişek, 52 şarjör ve 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 M-16 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masonet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, bıçak, el telsizi, uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre bulundu."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #mit #operasyon
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