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Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri takviye amaçlı sınıra sevk edildi

Vatan savaşındaki Mehmetçiğe destek için Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri takviye amaçlı sınıra sevk edildi. Hatay'a ulaşan güvenlik güçlerini yurttaşlar coşkuyla karşıladı.

Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri takviye amaçlı sınıra sevk edildi

Mehmetçik, terör örgütlerini bir bir temizliyor. Zeytin Dalı Harekâtı'yla bölgeye huzur ve barış geliyor.

Zorlu görevi kahramanca yürüten Mehmetçiğe destek için, Jandarma ve Polis Özel Harekat ekipleri sınıra sevk edildi.

Takviye amaçlı yola çıkan ekipler Hatay'a ulaştı. İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyu yurttaşlar, coşkuyla karşıladı.

Ekipleri taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyunun geçişi sırasında yurttaşlar, ay yıldızlı Türk bayraklarını dalgalandırarak, destek sloganları attı.

Sınır birliklerine doğru hareket eden konvoy Afrin'e geçecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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