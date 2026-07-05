Jandarmadan 16 ilde dev operasyon! 10 Milyar Liralık para trafiği deşifre oldu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda tam 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine incelemelerde, şebeke üyelerinin hesaplarında toplam 10 milyar 166 milyon TL'lik devasa bir para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 228 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

HANGİ İLDE HANGİ SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ?

Jandarma ekiplerinin 16 ilde eş zamanlı yürüttüğü nokta operasyonlarda, suç örgütlerinin uzmanlaştığı yasa dışı faaliyetler il il şu şekilde haritalandırıldı:

Dolandırıcılık Şebekeleri (Tekirdağ, Kırklareli, Iğdır ve Aydın): Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı", "yüksek kazanç" gibi sahte ilanlar vererek binlerce vatandaşı ağlarına düşüren dolandırıcılık çeteleri çökertildi.

Uyuşturucu Baronları (Antalya, Gaziantep, Şırnak ve Afyonkarahisar): Zehir ticaretini bölgesel ve organize bir şekilde yürüten, sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu şebekeleri tarumar edildi.

Sanal Kumar ve Bahis (Ordu): İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bu suçtan elde edilen kirli paraların transferlerine (kripto ve paravan hesaplar üzerinden) aracılık eden ağ deşifre edildi.

Haraç ve Tehdit (Kilis): Esnafa ve yerel işletmelere baskı, darp, tehdit ve şantaj uygulayarak haksız maddi menfaat (haraç) temin etmeye çalışan mafyatik yapılanma susturuldu.

Kamuda Zimmet (Malatya): Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde "zimmet" suçunu işleyen, kamusal kaynakları usulsüzce kendi hesaplarına aktaran şebeke yakalandı.

Finansal Sülükler / Tefecilik (Ankara, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli ve Manisa): Ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp senet imzalatan tefeci çetelerine darbe indirildi.

818 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA VE ŞİRKETLERE KİLİT!

Operasyonun sadece fiziki gözaltılarla sınırlı kalmadığı, suç örgütlerinin finansal damarlarının da tamamen kesildiği açıklandı. Mahkeme kararları doğrultusunda şebekelere ait:

Yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete,

28 lüks taşınmaza (arsa, villa, daire) ve 40 araca,

Suç gelirlerinin döndüğü 891 farklı banka hesabına tedbir kararı konularak bloke edildi.

Açıklamada, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denilerek operasyonların genişleyerek devam edeceği vurgulandı.