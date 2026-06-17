Jandarmadan 24 ilde operasyon! 32 organize suç örgütü çökertildi

Yapılan resmi açıklamaya göre, 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar zincirinde 313 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 197'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

JANDARMA, SİBER VE MASAK EL ELE: 21.9 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonun mali boyutu dudak uçuklattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine inceleme sonucunda, çökertilen suç örgütlerinin hesaplarında tam 21 milyar 944 milyon TL’lik devasa bir hesap hareketliliği tespit edilerek tescil altına alındı.

Hangi İlde Hangi Suç Örgütü Çökertildi? İşte İl İl Suç Dosyası

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin bölgelere göre işledikleri suçlar ve yürüttükleri yasa dışı faaliyetler şu şekilde listelendi:

Sosyal Medya Dolandırıcıları (Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon): Sosyal medya platformları üzerinden sahte "yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları saptandı.

Yasa Dışı Bahis (Sakarya ve Sinop): İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu ağdaki para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Tefecilik Çeteleri (Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin): Bölgedeki vatandaşları ağlarına düşürerek tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığı (Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır): Organize şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti (Erzurum, Manisa, Antalya ve Konya): Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı; Antalya ve Konya'da ise uyuşturucu ticaretini organize şekilde yönettikleri belgelendi.

Nitelikli Dolandırıcılık (Elazığ): "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri saptandı.

Yağma Ve Tehdit (Mersin): Baskı, darp ve tehdit yöntemlerini kullanarak bölgedeki işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları netleşti.

Tütün Kaçakçılığı (Osmaniye): Organize biçimde tütün kaçakçılığı yaptıkları kayıtlara geçti.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRECEK"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verilerek, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.