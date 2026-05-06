Jandarma'dan 30 ilde narkotik operasyonu: 122 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı bir harekât gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığının duyurduğu ve Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan eş zamanlı baskınlar için binlerce güvenlik görevlisi sahaya indi.

4 BİN 500 PERSONEL İLE 30 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'ı kapsayan operasyonlara toplam 4 bin 500 personel katıldı. Güvenlik güçlerinin önceden belirlenen adreslerde titizlikle yürüttüğü aramalarda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 uyuşturucu hap bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip timlerinin de aktif olarak yer aldığı operasyonların arka planında kapsamlı bir teknik inceleme süreci yürütüldü. Ekiplerin tespitlerine göre, sokak satıcıları uyuşturucu maddeleri alıcılara pazarlamak için sosyal medya platformlarını ve çeşitli mesajlaşma programlarını kullandı. Dijital mecralar üzerinden kurulan bu ağ, jandarmanın takibiyle çökertildi.

392 GÖZALTI, 122 TUTUKLAMA

Aylardır süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından yapılan eş zamanlı baskınlarda toplam 392 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 122'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalanan diğer şüphelilerin emniyet ve adliyedeki yasal işlemleri ise halihazırda devam ediyor.