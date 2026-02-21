Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 346 kişi yakalandı. 635 jandarma personelinin katıldığı baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, on binlerce hap ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu: 346 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da yürütülen çalışmalarda önceden belirlenen 93 adrese eş zamanlı girildi. Yapılan baskınlar sonucunda toplam 346 şüpheli yakalandı.

635 PERSONEL VE 13 DEDEKTÖR KÖPEK SAHADA

Operasyonun sahadaki gücünü 108 asayiş timi ve 14 komando timi oluşturdu. Toplamda 635 jandarma personelinin görev aldığı aramalara, 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de katıldı. Operasyon süreci, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

Ekipler, operasyon öncesindeki saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerini büyük bir titizlikle tamamladı. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenerek, yasa dışı faaliyetleri tek tek delillendirildi.

ON BİNLERCE HAP VE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Hedef adreslerde yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru bulundu. Ekipler, 83 bin 625 adet uyuşturucu hap ile 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyon kapsamında ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas teraziye el konuldu.

