Jandarmadan 5 ilde dev operasyon! 9 milyar 170 milyonluk hesap hareketi ortaya çıktı

Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat merkezli eş zamanlı baskınlarda, organize suç örgütü çatısı altında tefecilik ve yağma faaliyetleri yürüten çete çökertildi. Banka hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL’lik olağanüstü para trafiği saptanan 53 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 273 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

VATANDAŞI YÜKSEK FAİZLE KISKACA ALIP MALLARINA ÇÖKTÜLER

Jandarma KOM birimlerinin teknik ve fiziki takipleri sonucunda suç şebekesinin uyguladığı yöntemler tek tek gün yüzüne çıkarıldı:

Zanlıların; ekonomik darboğazdaki vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak sistemli baskı ve tehdit altına aldıkları saptandı.

Mağdurlara teminat adı altında boş senetler veya gerçek borcun katbekat üzerinde yüksek meblağlı çekler imzalattıkları belirlendi.

Borcunu ödeyemeyen yurttaşların gayrimenkul, araç ve ticari mal varlıklarını cebir, tehdit ve nitelikli yağma yöntemleriyle zorla kendi üzerlerine devrettikleri tespit edildi.

Soruşturma dosyasında şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "nitelikli yağma", "özel belgede sahtecilik" ve "kasten öldürme" gibi ağır suçlamalar yöneltildi.

9 MİLYARLIK DEV PARA TRAFİĞİ VE 273 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve jandarma analizleriyle örgütsel finans ağı delillendirildi:

Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelemeye alındığında toplam hacmin 9 milyar 170 milyon TL boyutuna ulaştığı kanıtlandı.

Savcılık ve mahkeme kararları doğrultusunda şebeke üyelerine ait piyasa değeri yaklaşık 273 milyon TL olan mal varlığı değerine el koyma tedbiri uygulandı.

Operasyon kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarıyla gözaltına alınan 53 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NET MESAJ: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada organize suç yapılarına göz açtırılmayacağı belirtildi:

Organize suç örgütlerine, tefecilere ve bu karanlık odakları finanse eden yapılara karşı operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.

Operasyon sürecini başarıyla yöneten Cumhuriyet Başsavcılıkları ile sahada ter döken jandarma komutanlıkları personeli tebrik edildi.