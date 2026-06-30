Jandarmadan horoz dövüşü operasyonu! 15 horoz kurtarıldı, 50 kişi yakalandı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde hayvan dövüştürüldüğü yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Söz konusu adresi mercek altına alan güvenlik güçleri, bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Belirlenen evin çevresini tamamen kuşatan ekiplerin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskında, içerideki alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi.

BAHİSÇİLERE 650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Mekanda bulunan ve horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı tespit edilen 50 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında uygulanan idari para cezasının yanı sıra adli işlem süreci de başlatıldı.

YARIM MİLYONLUK HOROZLAR BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, yasa dışı dövüşlerde kullanılan 15 adet dövüş horozu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde hayvanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendirildi.

Güvenlik güçlerince el konulan ve mekandan çıkarılan horozlar, jandarmadaki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.