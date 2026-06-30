Jandarmadan horoz dövüşü operasyonu! 15 horoz kurtarıldı, 50 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, bahis amaçlı horoz dövüştüren 50 kişi suçüstü yakalandı. Baskında, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 15 dövüş horozu kurtarılırken, şüphelilere toplam 650 bin lira ceza kesildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Jandarmadan horoz dövüşü operasyonu! 15 horoz kurtarıldı, 50 kişi yakalandı
Yayınlanma:

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde hayvan dövüştürüldüğü yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Söz konusu adresi mercek altına alan güvenlik güçleri, bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Belirlenen evin çevresini tamamen kuşatan ekiplerin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskında, içerideki alanda horoz dövüşü yaptırıldığı tespit edildi.

BAHİSÇİLERE 650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Mekanda bulunan ve horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı tespit edilen 50 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında uygulanan idari para cezasının yanı sıra adli işlem süreci de başlatıldı.

YARIM MİLYONLUK HOROZLAR BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonda, yasa dışı dövüşlerde kullanılan 15 adet dövüş horozu ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde hayvanların toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendirildi.

Güvenlik güçlerince el konulan ve mekandan çıkarılan horozlar, jandarmadaki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Kıraathane önünde silahlı saldırıya uğramıştı! 25 yaşındaki Hasan Kaplan cinayetinde karar çıktıKıraathane önünde silahlı saldırıya uğramıştı! 25 yaşındaki Hasan Kaplan cinayetinde karar çıktıYurt
Batman'da feci olay! Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiBatman'da feci olay! Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa horoz dövüşü
Günün Manşetleri
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
81 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon!
Sokak köpekleri nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturma
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu
“Kılıçdaroğlu’nu tasfiye eden çetenin İBB ihale ve fon ağını açıklıyorum!”
69 ilde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu
''NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor''
134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İzmit’e damga vuran dönüşüm
Montella'nın inadı ve TFF'nin liyakat krizi
Çok Okunanlar
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı BİM 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Altında tarihi düşüş! Altında tarihi düşüş!
Gazete manşetleri 30 Haziran Salı Gazete manşetleri 30 Haziran Salı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?