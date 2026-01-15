Jandarma'dan İmamoğlu davasında yaşananlara tepki

Jandarma Genel Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının duruşması sırasında jandarma personeline yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğini belirterek, söz konusu kişileri şiddetle kınadığını açıkladı.

Jandarma'dan İmamoğlu davasında yaşananlara tepki
Jandarma Genel Komutanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının görüldüğü duruşma sırasında jandarma personeline yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğini belirterek, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Silivri’de görülen duruşma sırasında güvenliği sağlamakla görevli jandarma personeliyle tartışma yaşayan kişileri kınadığını duyurdu.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 5. İdari Mahkemesi’nde görülen “Resmî Belgede Sahtecilik” davası kapsamında Marmara Cezaevi 4 No’lu duruşma salonunda görev yapan jandarma personeline yönelik hakaret içerikli sözlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan ‘Resmî Belgede Sahtecilik’ davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no’lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakârlıkla yerine getiren Jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

