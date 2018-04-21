İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde kumarhaneye çevrilen villalara operasyon düzenledi. Kumar oynayan 210 kişiye yaklaşık 60 bin lira para cezası kesildi.

Önce dikkat çekmesin diye vilları kumarhaneye çevirdiler, sonra da kumar oynattılar.



Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüphelilerin kumar oynattığı bilgisi alındı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlendi.



5 ayrı villaya baskın düzenleyerek masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yapıldı.



İstanbul'da kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlen operasyonlarda 5'i villa sahibi 215 kişiye 60 bin lira para cezası kesildi.



ulusal.com.tr