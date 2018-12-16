Uyuşturucu, bomba, mayın... Kritik operasyolarda görevlendiriliyor, başarıda kilit rol üstleniyorlar. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda gerekli durumlarda kullanılan köpeklerin eğitim sırasında çekilen görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza.

Cudi, Çevik, Halka ve Erik. Bu köpeklerin hepsi çok özel. Her biri jandarmanın göz bebeği.



Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "uyuşturucu arama", "mayın arama", "bomba arama" ve "arama kurtarma" alanlarında görevlendiriliyorlar.



Keskin koku alma yetenekleri ve eğitmenlerinin verdiği eğitimlerle operasyonlara büyük katkı sağlıyorlar.



Bugüne kadar pek çok görevin üstesinden geldiler. Hem yurt içinde hem yurt dışında güvenlik güçlerine yardımcı oldular.



Cudi, Zeytin Dalı Harekâtına da katıldı. Afrin'de başarılı çalışmalara imza attı.



Özel eğitimli köpekler kendilerine has özellikleri ile vatandaşların huzur ve güvenliği için önemli bir rol üstleniyor.



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