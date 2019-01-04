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Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı mahsur kaldıkları adadan kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2018'de Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin, serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi sonucu nehir ortasında bulunan adada mahsur kaldıkları ihbarı üzerine kurtarma çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan keșifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlike altına gireceği düşünülerek helikopterin bölgeye hiçbir teçhizat kullanmadan iniș yaptığı kaydedilen açıklamada, mahsur kalanların helikoptere alınarak emniyetli bir noktaya tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunda görevli Jandarma Pilot Binbașı Utku Așkın, Jandarma Pilot Yüzbașı Ayacan Savaș, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuș Güner Kızıl'a gösterdikleri cesaret ve yeteneklerinden dolayı Skorsky firması tarafından "kurtama sertifikası" verildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma #operasyon #dicle
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