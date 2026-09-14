“Jandarmaya böyle söyle dediler” Anne tek tek anlattı: 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu?
Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin annesi E.B., soruşturmada ifade değiştirdi. Anne, bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü ve olayla ilgili kendisinin de kocası ve yakınları tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.
Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan E.B., 2 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık kızı Büşra'nın ortadan kaybolduğunu bildirdi.
İhbarın ardından bölgede AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Aile, süreç başında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini iddia etti.
Ancak ailenin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekti. İfadesi alınan anne E.B. (27), bebeğinin para karşılığında babası tarafından satıldığını öne sürdü. Bu iddia üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
Baba Y.B. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. 2 gün önce gözaltına alındı. Beş şüphelinin sorgusu sürerken, şüpheli konumundaki anne E.B. de bir gün sonra gözaltına alındı. 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Bugün ise olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişi daha gözaltına alındı.
ANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ: "BABASI ÖLDÜRÜP GÖMDÜ"
Gözaltındaki 9 kişinin ifade işlemleri sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Anne E.B. ifadesini değiştirerek, bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü ve hayvancılık yaptıkları bölgeye gömüldüğünü iddia etti.
Bu iddia üzerine bölgede ceset arama çalışması başlatıldı; kadavra köpekleriyle yürütülen aramada henüz cesede ulaşılamadı.
E.B.'nin ifadesinde geçmişe dair de çarpıcı detaylar yer aldı. 15 yaşında evlendirildiğini belirten E.B., evliliğinin ilk yıllarında eşinden şiddet gördüğünü anlattı.
İfadesinde şunları söyledi: "Ben en baştan beri doğruları söylemek istedim ancak kocam Y.B. ve görümcem R.B.'den korktum. Kocam Y. B.'nin ailesi beni sevmiyor. Ben kocamla 15 yaşında evlendim. Evlendiğim zaman yemek yapma, ev işi yapma ve benzeri işleri yapmayı bilmiyordum. Bundan dolayı kocam bana şiddet uyguluyordu. Ben yemek yapmayı, ev işi yapmayı öğrendikten sonra kocamın beni dövmesi azaldı. Benim kocamın ailesiyle iletişimim yoktur."
"TANIMADIĞIM VETERİNERİ KOCAM YÜZÜNDEN SUÇLADIM"
E.B., ikinci ifadesinde, ilk ifadesinde kocasının yönlendirmesiyle tanımadığı bir veterineri suçladığını itiraf etti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Vermiş olduğum ifadem tamamen yanlıştır. Bu ifadeyi kocam ve görümcemin korkusundan verdim. M.Ç. isimli şahsı tanımıyorum. M.Ç. isimli şahsı daha önce görmedim. Kocam Y.B. bana çocuğu bir arabanın gelip alıp gittiğini söylemem konusunda baskı yaptı.
Çocuğumu gelip alan şahsın dış görünüşünü tarif etsem de kocamın beni yönlendirmesi neticesinde fiziksel özellikleri tarif ettim. Kocam bana 'kirli sakallı, çenesindeki sakalların beyazladığını, esmer, orta boylu' şeklinde fiziksel özellikler tarif etmemi söyledi. Beyaz renkli arabayı da kocam söyledi. Ben de kocamın bana söyledikleri doğrultusunda savcılıkta bu yönde ifade verdim."
Anne E.B., olay günü bebeği uyutmak amacıyla babasının sırtına bindirdiğini öne sürerek şu detayları aktardı:
"Eşim yemekten sonra çadırın içerisinde hemen çadırın sağ kısmında bulunan döşekte kızım Büşra ile yataktaydı ve üzerlerinde battaniye vardı. Battaniyeyi ikisinin üzerine tamamen örtmüştü. Daha sonra onlara baktığımda eşimin sağ eli ile Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun' diye sordum, o da bana 'Çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum' dedi. Bu esnada kızımın üzerinde kırmızı kazak, altında ise pembe zıbın vardı. Kızımın altı bağlıydı ancak pijaması üzerinde yoktu. Daha sonra ben kocama 'Çocuğun elbisesini giydireyim' dedim. Eşim ise bana 'Sıcak zaten, giydirme ayrıca çocuk uyanmasın' dedi."
"KOCAM BÜŞRA'YI KUCAĞINA ALIP GÖTÜRDÜ"
İfadesinde kocasının bebeği kucağına alıp uzaklaştığını gördüğünü belirten E.B., o anı şöyle anlattı:
"Geldiğimde kocamın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı kucağında çadırımızın üst kısmında bulunan ve eşimin hayvanları sürekli sabahları getirdiği istikamete yani evimizin üst kısmındaki söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Kocam ile benim aramda yaklaşık 200 metre mesafe vardı. Bu yüzden çocuğu nereye götürdüğünü soramadım. Ben de R.'yi bizim çadıra çağırdım ve kendisine kocamın kızımız Büşra'yı araziye doğru götürdüğünü söyledim, o da bana hiçbir cevap vermedi ve tepkisiz kaldı. R.'nin kızın kayıp olduğunu çadır komşularımıza söylemesi üzerine komşularımız olan K.D. ve eşi G.D. geldiler. Sonrasında K.D. eşimi arayarak küçük çocuğumun kayıp olduğunu söyledi. Kocam ise haberi yokmuş gibi davrandı."
Anne E.B., kocası, akrabaları ve komşularının yönlendirmesiyle jandarmaya yanlış bilgi verdiğini de ifadesine ekledi:
"Jandarma olay yerine gelmeden önce komşumuz K.D. bana 'Jandarma sorarsa 22.15'te jandarmayı aradığını söylememi' istedi. Görümcem R.B. ise bana 'Jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu' diye söylememi istedi. Ben de bunun üzerine gelen jandarma görevlilerine bu şekilde söyledim. Jandarma o gece bölgede arama yaptı ancak çocuğu bulamadılar. Ertesi gün yani cuma günü de tüm gün aramalar yapılmasına rağmen Büşra bulunamadı."
Jandarma ekipleri, kayıp Büşra'nın bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.