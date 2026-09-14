“Jandarmaya böyle söyle dediler” Anne tek tek anlattı: 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu?

"KOCAM BÜŞRA'YI KUCAĞINA ALIP GÖTÜRDÜ"

İfadesinde kocasının bebeği kucağına alıp uzaklaştığını gördüğünü belirten E.B., o anı şöyle anlattı:

"Geldiğimde kocamın kızım Büşra'yı kucağına aldığını ve kızımı kucağında çadırımızın üst kısmında bulunan ve eşimin hayvanları sürekli sabahları getirdiği istikamete yani evimizin üst kısmındaki söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini görmedim. Kocam ile benim aramda yaklaşık 200 metre mesafe vardı. Bu yüzden çocuğu nereye götürdüğünü soramadım. Ben de R.'yi bizim çadıra çağırdım ve kendisine kocamın kızımız Büşra'yı araziye doğru götürdüğünü söyledim, o da bana hiçbir cevap vermedi ve tepkisiz kaldı. R.'nin kızın kayıp olduğunu çadır komşularımıza söylemesi üzerine komşularımız olan K.D. ve eşi G.D. geldiler. Sonrasında K.D. eşimi arayarak küçük çocuğumun kayıp olduğunu söyledi. Kocam ise haberi yokmuş gibi davrandı."